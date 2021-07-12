В Минэнерго прокомментировали рост биржевых цен на бензин

На биржевых торгах не наблюдается дефицита любых видов моторного топлива, а часть объемов даже остается невостребованной покупателями, сообщили в пресс-службе Минэнерго в ответ на информацию о росте оптовых цен на бензин.

Ежедневно с начала июля через биржу проходило 31,2 тыс. тонн бензина, что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Также фиксируются повышенные объемы производства и поставок на внутренний рынок - ежесуточные отгрузки с начала июля находятся на уровне 55,9 тыс. тонн по бензину АИ-92 и 42,7 тыс. тонн по бензину АИ-95, что превышает уровень аналогичного периода 2019 года, отметили в ведомстве.

Несмотря на это биржевые цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на торгах 12 июля приблизились к максимумам. Бензин Аи-92 торговался по 55,75 тыс. рублей за тонну, что всего на 18 копеек ниже его пиковой стоимости в 2018 году, а АИ-95 по 59,1 тыс. рублей за тонну (максимальная цена на эту марку была достигнута в 2020 году - 59,78 тыс. рублей за тонну). Эксперты связывают такой рост биржевых цен не с дефицитом предложения на внутреннем рынке, а с подорожанием нефти и нефтепродуктов в мире и увеличением налоговой нагрузки на отрасль в России.

В пресс-службе Минэнерго подчеркнули, что в регулярном режиме продолжают мониторинг состояния рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива как по прямым контрактам, так и на биржевых торгах. До нефтекомпаний были доведены рекомендации по повышению производства в летний период для удовлетворения высокого спроса в период отпусков. В ведомстве отметили, что сейчас прорабатываются изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами, и планируется увеличение минимальных объемов обязательных продаж топлива на бирже для нефтяных компаний в третьем квартале.