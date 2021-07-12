В программе композиторских заказов "Ноты и квоты" отобрано 12 победителей

Их должно было быть 10 - российских композиторов, победителей программы композиторских заказов "Ноты и квоты", учрежденной Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры России. Однако качество присланных на конкурс заявок так впечатлило экспертов, что организаторы пошли на беспрецедентный шаг и выделили две дополнительные квоты. Музыкальные произведения 12 композиторов прозвучат в 2022-2023 годах на лучших концертных площадках страны и мира.

В этом году Союз композиторов получил более 60 заявок от солистов, ансамблей, оркестров, хоров, филармоний и фестивалей из 19 российских городов, а также из Лондона, Базеля (Швейцария), Брюгге (Бельгия), Карлсруэ (Германия) и Огасты (США). Главными критериями отбора стали разнообразие и географический охват концертной жизни, которые исполнители гарантируют новому сочинению. Оценивали также имя коллективов и солистов, а также репутации заявленных концертных площадок, учитывалось даже количество будущих исполнений.

По словам директора Союза композиторов России Карины Абрамян, они не ожидали, что получат такое количество заявок от ведущих коллективов и солистов на исполнение современной музыки. "Это было неожиданно и очень приятно. Для экспертов программы выбор оказался сложным - настолько убедительны были заявки. Мы выбирали не исполнителей и не композиторов, а концертную жизнь новых произведений. Лонг-лист программы настолько нас впечатлил, что сейчас мы готовим заявку на грант в Фонд Культурных инициатив и надеемся на продолжение проекта", - рассказывает она и добавляет, что в этом году было решено предоставить две дополнительные квоты в номинации для солистов.

Среди победителей Омский академический симфонический оркестр и композитор Алексей Сысоев, Студия Новой музыки и Ольга Бочихина, Kymatic ensemble и Олег Гудачев, Московский ансамбль современной музыки и Антон Светличный, Солисты OpensoundOrchestra и Настасья Хрущева, ГАМ-ансамбль и Александр Хубеев. В номинации для солиста, дуэта или трио победителями стали Екатерина Мечетина (фортепиано) и Олег Пайбердин, Александр Рамм (виолончель) и Тихон Хренников-мл., Дмитрий Баталов (фортепиано) и Владимир Горлинский, Юлия Мигунова (виолончель) и Алексей Наджаров, Александр Яковлев (фортепиано) и Павел Левадный, Михаил Шиляев (фортепиано) и Тимур Исмагилов.

Новые сочинения прозвучат в 2022 и 2023 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Казани, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону, а также в Великобритании, Германии, Италии, Китае, Японии и США.