В Совфеде оценили работу наблюдателей на парламентских выборах в Молдавии

На досрочных парламентских выборах в Молдавии не было никаких ограничений деятельности наблюдателей, заявил 12 июля заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава делегации российских законодателей Фарит Мухаметшин. Внеочередные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля.

"Выборы организованы на конкурентной основе, у граждан страны была возможность реализации своего активного избирательного права... Было организовано широкое наблюдение за выборами. Всего работало 642 международных наблюдателя, 90 из них - из стран СНГ", - приводит слова Мухаметшина пресс-служба Совфеда.

Российские сенаторы посетили избирательные участки в Кишиневе, Бельцах, Гагаузии, Каушанском, Новоаненском и Дубоссарском районах, а также участки для граждан Молдавии, которые проживают в Приднестровье.

"Избирательные комиссии работали качественно, профессионально, - подчеркнул Мухаметшин. - На участках были созданы все условия, в том числе санитарные. Наблюдатели констатировали отсутствие значительных нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов".

В своем заключении наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ дали рекомендации по совершенствованию избирательного законодательства. По их мнению, "необходимо совершенствовать правовые нормы, регулирующие полномочия судебных инстанций в области электоральных споров с целью исключения политизации выборного процесса". Отмечается, что такая политизация проявилась в попытке прямо перед выборами добиться через суд уменьшения числа участков в Приднестровье с 41 до 12.