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12.07.2021 22:43
Рубрика: Общество

В ВОЗ рассказали о повторных заражениях штаммом "дельта"

Текст: Евгения Думанская

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получает сообщения о случаях повторного заражения штаммом коронавируса "дельта". Об этом рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, такие сообщения поступают, однако " большая часть случаев протекает в легкой форме или без симптомов". Сваминатан подчеркнула, что количество госпитализаций у непривитых заболевших выше, как и вероятность летального исхода.

"Мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации", - добавила она.

Сваминатан отметила, что вакцины не защищают от заражения на 100%, но значительно снижают риск тяжелой формы и смерти от коронавируса.

Ранее в организации сообщили, что штамм "дельта", известный как индийский, распространился уже более чем по ста странам, и вскоре он станет доминирующим в мире.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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