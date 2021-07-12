В ВОЗ рассказали о повторных заражениях штаммом "дельта"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получает сообщения о случаях повторного заражения штаммом коронавируса "дельта". Об этом рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, такие сообщения поступают, однако " большая часть случаев протекает в легкой форме или без симптомов". Сваминатан подчеркнула, что количество госпитализаций у непривитых заболевших выше, как и вероятность летального исхода.

"Мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации", - добавила она.

Сваминатан отметила, что вакцины не защищают от заражения на 100%, но значительно снижают риск тяжелой формы и смерти от коронавируса.

Ранее в организации сообщили, что штамм "дельта", известный как индийский, распространился уже более чем по ста странам, и вскоре он станет доминирующим в мире.