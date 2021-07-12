ВОЗ оценила опасность "дельта"-штамма COVID-19

"Дельта"-штамм COVID-19 выявлен более чем в 140 странах мира и в ближайшее время может стать доминирующим. Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

"Мы знаем, что у него повышенный уровень заразности, выше, чем у других вариантов, вызывающих озабоченность. Мы ожидаем, что он станет доминирующим штаммом, который распространяется по всему миру, если еще не стал им", - цитирует ее слова РИА Новости.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что "дельта"-штамм представляет наибольшую угрозу для людей в возрасте 14-29 лет.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего заразившиеся "дельта"-штаммом COVID-19 туристы завозят инфекцию в Россию из стран Европы, США и Мальдив.

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

ВОЗ добавила "дельта"-штамм коронавируса в список наиболее опасных.