Названа самая уязвимая для "дельта"-штамма COVID-19 группа людей

"Дельта"-штамм COVID-19 представляет наибольшую угрозу для людей в возрасте 14-29 лет. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Если мы говорили, помните, весной 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители. И наоборот", - отметил эксперт.

Горелов также отметил, что главное средство борьбы с мутациями вируса - коллективный иммунитет. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чаще всего заразившиеся "дельта"-штаммом COVID-19 туристы завозят инфекцию в Россию из стран Европы, США и Мальдив.

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

ВОЗ добавила "дельта"-штамм коронавируса в список наиболее опасных.