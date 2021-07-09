Как коллективный иммунитет скажется на мутациях COVID-19

После формирования коллективного иммунитета коронавирус будет реже мутировать. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Он мутирует именно в организме тех, кто не иммунен. Поэтому, когда у нас создается так называемая "подушка безопасности" в виде коллективного иммунитета, вирус будет мутировать реже и он станет сезонным", - заявил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.