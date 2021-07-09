Попова рассказала, откуда в Россию попадает "дельта"-штамм COVID-19

Заразившиеся "дельта"-штаммом COVID-19 туристы завозят инфекцию в Россию из стран Европы, США и Мальдив. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

"Дельта"-штамм - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты", - отметила Попова.

В четверг она заявила, что порядка 66% выявляемых в России случаев заражения мутациями коронавируса приходится на штамм "дельта".

О появлении в Индии нового штамма коронавируса, который получил официальное название "дельта", стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Ранее ВОЗ добавила "дельта"-штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.