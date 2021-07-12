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12.07.2021 08:02
Рубрика: Видео

Видео: блогер снимал ролик и попал под колеса собственного автомобиля

Текст: Вадим Давыденко

Уж сколько раз мы с вами видели ролики незадачливых блогеров, пытающихся снять эксклюзивный контент за рулем машины и нарушавших ПДД ради лайков, перепостов и роста числа подписчиков. И мы помним, как часто такие случаи заканчивались печально.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но самих звезд YouTube эта тенденция абсолютно не тревожит, оно продолжают снимать экстремальное видео, рискуя машинами, своим здоровьем и здоровьем окружающих.

Герой этого видео - начинающая звезда рэпа. Свой новый трек он решил записать, двигаясь рядом с пикапом, едущим на низкой - 2-3 км/ч - скорости. Зафиксировал педаль газа, выскочил из салона и, не глядя на машину за спиной, принялся начитывать на камеру свой очередной шедевр.

Но не учел небольшой уклон, из-за которого пикап начал потихоньку разгоняться. В какой-то момент, когда рэпер читал самые проникновенные строки, машина настолько ускорилась, что наехала нашему герою на ногу. Было и неожиданно, и очень больно. Всезнающие сетевые эксперты тут же диагностировали перелом щиколотки и плюсны, и, соответственно, перерыв в записи экстремального видео на 1,5-2 месяцев.

Следующий ролик он сможет записать только на больничной койке с гипсом на ноге и это, возможно, обеспечит приток подписчиков.

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#видео