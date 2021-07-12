Сегодня вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые усилили наказание для нетрезвых водителей, которые уже были осуждены по уголовной статье за управление в нетрезвом виде. Повышенная ответственность коснется тех, кто имеет судимость за ДТП, совершенное в нетрезвом виде, в котором погибли или пострадали люди, а также тех, кто ранее был судим за повторное управление в нетрезвом виде. Однако применение этой новой статьи начнется именно с сегодняшнего дня. Те водители, которые попались в руки полицейских до этой даты, будут осуждены по прежней статье Уголовного кодекса, в которой еще не было предусмотрено столь суровых наказаний.

Итак, с сегодняшнего дня вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, которые вводят в статью 264.1 вторую часть. Эта вторая часть предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. И все это с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять автомобилем на срок до шести лет.

Напомним, за управление в нетрезвом виде, а также отказ от медосвидетельствования в России предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривается уже уголовная ответственность в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет. Все это с лишением права на занятие определенной деятельностью, которая выражается в лишении права управления, на три года.

Но тот водитель, который имел судимость, получает ровно ту же ответственность. Потому и было предложено ее усилить. В частности, во второй части этой статьи не предусмотрена такая ответственность, как обязательные работы. А это наиболее то наказание, которое суды обычно назначают. Во второй части данной статьи предусмотрены только исправительные и принудительные работы. Таким образом у судов сужается спектр наказаний для такого преступления.

Да, по-прежнему эта статья остается в ранге нетяжких преступлений. Поэтому судьи могут назначать минимальные наказания. В общем, по этой причине действующая норма УК практически не воздействует на нетрезвых водителей. Они вообще, перед тем как принять на грудь, не руководствуются ни положениями Административного кодекса, ни положениями Уголовного.

А теперь немного о правоприменении этой статьи. До вступления ее в силу сотрудники ГИБДД просто не могли оформлять дела по части 2 статьи 264.1. По этой причине все суды будут ориентироваться именно на эти положения. Но для тех водителей, которые попадутся в руки инспекторов начиная с 12 июля, наступит новая жизнь. Именно им будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного новыми поправками в Уголовный кодекс.

Впрочем, эксперты не видят большой пользы от введения данной поправки. Те, кто регулярно попадается в нетрезвом виде, продолжат попадаться в этом виде и дальше. Они не изучают Уголовный кодекс перед поездкой. Остановить количество нетрезвых аварий можно было бы превентивными мерами, которые принимаются до того, как водитель совершил уголовное преступление. Такой мерой мог бы стать залог за задержанную машину.