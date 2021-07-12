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12.07.2021 04:22
Рубрика: Общество

Врач назвал причины популярности препарата "КовиВак" от COVID-19

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вакцина "КовиВак" - однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации. Этим и объясняется повышенный спрос на данный препарат, пояснил главный врач второго диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Центр Чумакова выпустил в гражданский оборот миллион доз вакцины "КовиВак"

А вот о плюсах и минусах лекарства судить преждевременно. "Вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", - цитирует эксперта "Прайм". Терский порекомендовал россиянам сделать прививку, так как вакцинация - лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что Центр имени Чумакова подал заявку на участие созданной им вакцины "КовиВак" в международной программе Covax. Программа разработана Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для того, чтобы сделать доступной вакцинацию от коронавируса жителям всего мира.

Предполагается, что государства с высоким уровнем доходов должны оплачивать приобретение вакцин для отсталых стран. Участвовать в программе могут только те препараты, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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