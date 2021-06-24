Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак"

Центр им. Чумакова подал заявку на участие разработанной им вакцины "КовиВак" в международной программе Covax. Об этом 24 июня сообщил генеральный директор по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов, пишет ТАСС.

Программа разработана Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для того, чтобы сделать доступной вакцинацию от коронавируса жителям всего мира. Предполагается, что государства с высоким уровнем доходов должны оплачивать приобретение вакцин для отсталых стран.

Участвовать в программе могут только те препараты, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения. Пока ни одна из российских вакцин одобрение не получила. Например, заявка на "Спутник V" поступила одной из первых. Несмотря на признание этой вакцины в 67 странах мира, в программу Covax ее до сих пор не включили.

Центр Чумакова еще в доковидные времена поставлял в рамках программы ВОЗ вакцину против желтой лихорадки. "У нас есть опыт, мы готовы работать с ВОЗ по мере того, как будут рассматриваться наши документы, надеемся, что у нас все получится", - сказал Чернов.

Он также сообщил, что сейчас вакцина проходит испытания на новых штаммах коронавируса, в частности - его индийским варианте "дельта". Ее проверяют на животных, и пока она доказывает свою эффективность. Однако в центре Чумакова не исключают, что при дальнейших мутациях коронавируса возможно потребуется менять схему самой вакцинации: например, прививать людей чаще либо тремя дозами препарата.

Между тем, "КовиВак" создан по классической схеме, он относится к цельновирионным вакцинам, которые содержат либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).