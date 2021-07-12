Врач рассказал о "географическом" основании для медотвода от вакцинации

Географическое положение может стать основанием для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам Болибока, в сезон поллинозов, который проходит в России сейчас, у людей может развиться аллергия на пыльцу, злаковые и сорные травы. При этом период цветения в регионах отличается.

"На юге, например, во всю цветет амброзия. И когда у человека острая аллергическая реакция, мы ему прививку не делаем - медотвод дается на две-четыре недели", - сказал специалист в комментарии изданию "Лента.ру".

Ранее врачи назвали две причины, которые могут быть основанием для медицинского отвода от вакцинации. К ним относятся тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины и гиперчувствительность на них в анамнезе пациента. При этом пищевая аллергия не является противопоказанием к вакцинации.