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12.07.2021 16:33
Рубрика: Экономика

Врач рассказал о "географическом" основании для медотвода от вакцинации

Текст: Василий Кошкин

Географическое положение может стать основанием для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По словам Болибока, в сезон поллинозов, который проходит в России сейчас, у людей может развиться аллергия на пыльцу, злаковые и сорные травы. При этом период цветения в регионах отличается.

"На юге, например, во всю цветет амброзия. И когда у человека острая аллергическая реакция, мы ему прививку не делаем - медотвод дается на две-четыре недели", - сказал специалист в комментарии изданию "Лента.ру".

Ранее врачи назвали две причины, которые могут быть основанием для медицинского отвода от вакцинации. К ним относятся тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины и гиперчувствительность на них в анамнезе пациента. При этом пищевая аллергия не является противопоказанием к вакцинации.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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