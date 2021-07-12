Названы два основания для медотвода от вакцинации против COVID-19

Есть лишь два серьезных основания для медицинского отвода от прививки против COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных врачей.

Первым противопоказанием является тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины. По словам терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, медицинский отвод можно получить, если аллергия возникала при введении другой вакцины, а пациент наблюдался у аллергологов. Эксперт отметил, что к тяжелым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят, например, отек Квинке или анафилактический шок.

Вторая причина для отказа от вакцинации - гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, речь идет о высокой и продолжительной температуре, покраснениях и отеках на месте инъекции размером более восьми сантиметров. При этом пищевая аллергия не является противопоказанием к вакцинации.

Кроме того, возможны временные медицинские отводы, которые выдаются в случае обострений хронических заболеваний или острой фазы инфекционных заболеваний.

За справкой о медицинском отводе от вакцинации необходимо обращаться к терапевту.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России должен сформироваться ближайшей осенью. Он также напомнил, что Россия - единственная страна, где врач может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины, что важно в случае наличия у пациентов противопоказаний или аллергических реакций.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".