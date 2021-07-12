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12.07.2021 02:02
Рубрика: Общество

Врачи назвали предвестники гипертонического криза

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские медики перечислили признаки гипертонического криза. Об этом пишет Express.
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Так, при сильной боли в груди или в голове, которая сопровождается спутанностью сознания, ухудшением зрения, следует вызывать скорую помощь. Среди других тревожных признаков -внезапно возникшая беспочвенная тревога.

К более явным симптомам возникновения гипертонического криза медики причисляют появление одышки и судорог, пишет РИА Новости. При гипертоническом кризе требуется немедленная госпитализация, напоминают врачи.

Ранее эксперты рассказали, как снизить давление дома без лекарств. Основная рекомендация - убрать из рациона соленое и заменить напитки с кофеином травяными чаями. При этом стоит есть больше белка и продуктов с высоким содержанием калия.

Среди продуктов, способствующих понижению давления, специалисты выделили чеснок, свеклу, лимоны, бананы, гранаты и боярышник. Отмечается, что важно не допускать стрессовых ситуаций, когда выделяются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений и сужающие кровеносные сосуды.

Общество Здоровье

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