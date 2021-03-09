Врачи рассказали, как снизить давление дома без лекарств

Турецкие врачи перечислили основные способы снижения артериального давления без применения специальных препаратов.

Если есть такая проблема, рекомендуется убрать из рациона соленое и заменить напитки с кофеином травяными чаями, передает Sabah. При этом стоит есть больше белка и продуктов с высоким содержанием калия.

Среди продуктов, способствующих понижению давления, специалисты выделили чеснок, свеклу, лимоны, бананы, гранаты и боярышник. Отмечается, что важно не допускать стрессовых ситуаций, когда выделяются гормоны, повышающие частоту сердечных сокращений и сужающие кровеносные сосуды.

Врачи напомнили, что для снижения давления также эффективны умеренные физические нагрузки. Подойдет и обычная ходьба. Прежде чем применять различные методы для нормализации давления, в том числе с использованием лекарственных препаратов, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Уточняется, что при повышении давления необходимо принять назначенные врачом лекарства и не укладываться спать, пока не наступила стабилизация состояния. Если у человека ранее не было скачков давления, следует обратиться за медицинской помощью.