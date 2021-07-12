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12.07.2021 18:40
Рубрика: Страхование

ВС разъяснил, как быть если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО

За отказ отремонтировать машину страховщик обязан произвести выплату по ОСАГО в полном объеме
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 155 (8506)
Если страховщик отказал в организации ремонта автомобиля по ОСАГО, то потерпевший может требовать полной выплаты ущерба без учета износа машины. На это указал Верховный суд в новом обзоре судебной практики. Уточним, что речь идет о незаконном отказе от направления на ремонт.
Если страховщик не направил машину на ремонт, то должен его компенсировать полностью. Фото: Александр Корольков Если страховщик не направил машину на ремонт, то должен его компенсировать полностью. Фото: Александр Корольков
Если страховщик не направил машину на ремонт, то должен его компенсировать полностью. Фото: Александр Корольков

Некий автовладелец после ДТП обратился в свою страховую компанию. Компания выдала ему направление на ремонт. Однако через некоторое время ремонт так и не был произведен, а страховщик направил своему клиенту отказ в его производстве и перечислил деньги с учетом износа.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Напомним, что в соответствии с законом об ОСАГО страховщик должен направить машину на ремонт на одну из станций техобслуживания, с которой у него заключен договор и которая соответствует требованиям, установленным Центробанком. При этом ремонт производится только новыми деталями, а страховщик оплачивает его без учета износа. Если у страховщика нет сервиса, соответствующего всем требованиям, то по заключению соглашения с клиентом он может произвести выплату с учетом износа. Также по соглашению с клиентом, если у того есть сервис, который соответствует требованиям ЦБ, страховщик может направить на ремонт туда. Но может и не направить. Потому что именно страховщик отвечает за соблюдение сервисом сроков, а также за качество ремонта.

Но в любом случае назначение страховой выплаты производится по соглашению с клиентом. В данном деле такого соглашения не было. Страховщик самостоятельно, в одностороннем порядке решил, что ему дешевле будет заплатить с учетом износа, чем ремонтировать машину.

На жалобу клиента он не отреагировал. Суд первой инстанции пришел к выводу, что страховщик без согласия истца изменил форму страхового возмещения и вместо ремонта автомобиля выплатил страховое возмещение в денежной форме. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о взыскании с ответчика стоимости ремонта автомобиля без учета износа деталей.

Апелляционный суд, однако, снизил выплату на размер износа, указав, что размер возмещения вреда за счет страховщика ограничен в том числе и вычетом стоимости износа комплектующих. Также он отказал в удовлетворении требований о взыскании расходов на оплату услуг представителя и нотариальных расходов, сославшись на то, что доверенность и договор на оказание юридических услуг имеют общий характер, без указания на данное дело. С такими выводами согласился и суд кассационной инстанции.

Фото: waldemarus / iStock
ВС РФ: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии

Однако Верховный суд счел такие решения незаконными. Он указал, что "должник не вправе без установленных законом или соглашением сторон оснований изменять условия обязательства, в том числе изменять определенный предмет или способ исполнения. В случае неисполнения обязательства в натуре кредитор вправе поручить исполнение третьим лицам и взыскать с должника убытки в полном объеме".

Из материалов дела следует, что ремонт машины на станции технического обслуживания, куда страховщик направил потерпевшего, произведен не был. Вины в этом самого потерпевшего не установлено. Страховщик направил истцу письменный отказ в осуществлении ремонта в натуре и в одностороннем порядке перечислил страховое возмещение в денежной форме. При этом указанных в законе об ОСАГО обстоятельств, дающих страховщику право на замену формы страхового возмещения, судами не установлено. При таких обстоятельствах выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что страховщик правомерно произвел выплату страхового возмещения истцу в денежной форме и не должен возмещать убытки, вызванные отказом в организации и оплате ремонта транспортного средства в натуре, противоречат закону.

Если страховщик по собственному почину без видимых причин в одностороннем порядке заменяет ремонт выплатой - это незаконно 

Что же касается отказа в возмещении судебных расходов, то он также незаконен. Указание в доверенности и договоре об оказании юридических услуг на реквизиты конкретного гражданского дела не является обязательным условием для возмещения судебных расходов на основании Гражданско-процессуального кодекса.

В общем, если страховщик по собственному почину без видимых причин заменяет ремонт выплатой - это незаконно. А поэтому возместить ущерб он должен в полном объеме без учета износа автомобиля.