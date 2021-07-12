Если страховщик отказал в организации ремонта автомобиля по ОСАГО, то потерпевший может требовать полной выплаты ущерба без учета износа машины. На это указал Верховный суд в новом обзоре судебной практики. Уточним, что речь идет о незаконном отказе от направления на ремонт.

Некий автовладелец после ДТП обратился в свою страховую компанию. Компания выдала ему направление на ремонт. Однако через некоторое время ремонт так и не был произведен, а страховщик направил своему клиенту отказ в его производстве и перечислил деньги с учетом износа.

Напомним, что в соответствии с законом об ОСАГО страховщик должен направить машину на ремонт на одну из станций техобслуживания, с которой у него заключен договор и которая соответствует требованиям, установленным Центробанком. При этом ремонт производится только новыми деталями, а страховщик оплачивает его без учета износа. Если у страховщика нет сервиса, соответствующего всем требованиям, то по заключению соглашения с клиентом он может произвести выплату с учетом износа. Также по соглашению с клиентом, если у того есть сервис, который соответствует требованиям ЦБ, страховщик может направить на ремонт туда. Но может и не направить. Потому что именно страховщик отвечает за соблюдение сервисом сроков, а также за качество ремонта.

Но в любом случае назначение страховой выплаты производится по соглашению с клиентом. В данном деле такого соглашения не было. Страховщик самостоятельно, в одностороннем порядке решил, что ему дешевле будет заплатить с учетом износа, чем ремонтировать машину.

На жалобу клиента он не отреагировал. Суд первой инстанции пришел к выводу, что страховщик без согласия истца изменил форму страхового возмещения и вместо ремонта автомобиля выплатил страховое возмещение в денежной форме. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о взыскании с ответчика стоимости ремонта автомобиля без учета износа деталей.

Апелляционный суд, однако, снизил выплату на размер износа, указав, что размер возмещения вреда за счет страховщика ограничен в том числе и вычетом стоимости износа комплектующих. Также он отказал в удовлетворении требований о взыскании расходов на оплату услуг представителя и нотариальных расходов, сославшись на то, что доверенность и договор на оказание юридических услуг имеют общий характер, без указания на данное дело. С такими выводами согласился и суд кассационной инстанции.

Однако Верховный суд счел такие решения незаконными. Он указал, что "должник не вправе без установленных законом или соглашением сторон оснований изменять условия обязательства, в том числе изменять определенный предмет или способ исполнения. В случае неисполнения обязательства в натуре кредитор вправе поручить исполнение третьим лицам и взыскать с должника убытки в полном объеме".

Из материалов дела следует, что ремонт машины на станции технического обслуживания, куда страховщик направил потерпевшего, произведен не был. Вины в этом самого потерпевшего не установлено. Страховщик направил истцу письменный отказ в осуществлении ремонта в натуре и в одностороннем порядке перечислил страховое возмещение в денежной форме. При этом указанных в законе об ОСАГО обстоятельств, дающих страховщику право на замену формы страхового возмещения, судами не установлено. При таких обстоятельствах выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что страховщик правомерно произвел выплату страхового возмещения истцу в денежной форме и не должен возмещать убытки, вызванные отказом в организации и оплате ремонта транспортного средства в натуре, противоречат закону.

Если страховщик по собственному почину без видимых причин в одностороннем порядке заменяет ремонт выплатой - это незаконно

Что же касается отказа в возмещении судебных расходов, то он также незаконен. Указание в доверенности и договоре об оказании юридических услуг на реквизиты конкретного гражданского дела не является обязательным условием для возмещения судебных расходов на основании Гражданско-процессуального кодекса.

В общем, если страховщик по собственному почину без видимых причин заменяет ремонт выплатой - это незаконно. А поэтому возместить ущерб он должен в полном объеме без учета износа автомобиля.