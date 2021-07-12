Захарова: Москва внимательно следит за происходящим на Кубе

"Убеждены, что кубинские власти предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной Конституции и действующего внутреннего законодательства", - отмечается в ее комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнула Захарова, Москва считает "недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Острове".

Напомним, ранее на Кубе прошли акции протеста против введенных властями антиковидных ограничений. Затем в ответ на призыв президента Мигеля Диаса-Кенеля в стране прошли массовые митинги в поддержку правительства.

Как заявил Диас-Канель, причиной массовой вспышки COVID-19 на Кубе стало американское эмбарго, которое не ослабло даже во время пандемии. Американцы блокируют проход судов с продуктами и лекарствами через свои территориальные воды.

Президент заявил о попытках сформировать мнение, что кубинское правительство не способно выйти из ситуации с пандемией коронавируса. При этом он подчеркнул, что Гавана честно информировала кубинский народ о ситуации, в которой страна находится в течение года.