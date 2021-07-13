Что нельзя делать автомобилистам и мотоциклистам во дворах

Обычная парковка во дворе жилого дома может обернуться для автовладельца внушительным штрафом. На этих территориях действуют отдельные правила эксплуатации транспортных средств, о которых нужно знать.

Первое, о чем стоит помнить и байкерам, и автовладельцам - о запрете долгого прогревания двигателей в жилой зоне. Согласно ПДД стоянкой считается преднамеренное прекращение движения транспортного средства более чем на 5 минут, если оно не связано с посадкой и высадкой пассажиров или загрузкой и выгрузкой вещей.

Запрет на стоянку с включенным двигателем прописан в пункте 17.2 ПДД. Водителю может грозить штраф от 1500 рублей. Многие жители знают, что запрещено делать водителям во дворах, и активно жалуются в ГИБДД на нарушителей.

Еще одно нарушение - работа двигателя с испорченным глушителем под окнами, пишет aif.ru. Здесь уже вступают в силу не ПДД, а Гражданский и Административный кодекс с запретом на шум.

Мало кто знает, что обычная парковка во дворах тоже запрещена. По санитарным нормам и правилам в жилых зонах есть гостевые паркинги, а вот сами жители должны пользоваться специальными стоянками или гаражами.

В 2018 году Верховный суд получил от гражданина обращение на тему того, что автовладельцы не соблюдают при парковке предписанные санитарные разрывы до домов, детских площадок и спортивных зон, нарушаются и гигиенические требования к качеству воздуха и уровню шума во дворах. Верховный суд поддержал эту позицию и указал, что постоянная парковка во дворах является нарушением. Впрочем, этот запрет так и остался на бумаге.

В жилых зонах действует ограничение и на скорость езды. Даже если не видны специальные знаки, скорость не должна превышать 20 км/час, это прописано в пункте 10.2 ПДД. Нарушителям грозит штраф от 1500 рублей.

Категорически запрещена парковка на тротуаре и газоне. Запрет на тротуар регламентирован частью 3 статьи 12.9 КоАП, штраф составляет 1000 рублей. Запреты на газон установлены на уровне регионального законодательства. К примеру, в Москве граждан могут оштрафовать за такое нарушение на 5000 рублей, юридических лиц - на 300 тысяч.

Также нельзя перекрывать выезды из дворов, предусмотренные генпланами. За оставленный под аркой или на единственной дороге автомобиль можно получить штраф 2000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - 3000 рублей. Это указано в части 4 статьи 12.19 КоАП. Кроме того, машину могут эвакуировать. Нельзя оставлять автомобиль возле мусорных контейнеров, площадках для пожарной техники и вблизи пожарных гидрантов.