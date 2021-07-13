До 40 выросло число жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке

Число погибших из-за пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 40. Не менее 70 человек удалось спасти, передает телеканал Al Arabiya.

Предварительно сообщается, что причиной возгорания в медклинике стал взорвавшийся баллон с кислородом. Пламя быстро охватило все корпуса здания, десятки человек оказались заблокированными.

Пожарные уже локализовали огонь, пишет ТАСС. Минздрав региона объявил режим ЧП. Сообщается, что на место едет премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми.