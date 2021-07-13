Эксперт пояснил, что можно узнать по штрих-коду товара

С помощью штрихового кода на товаре можно узнать о нем массу подробностей, проверить на подлинность и выяснить, где и когда он произведен, рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.

"Существуют европейские и американские штрих-коды. К примеру, EAN - это Европейский стандарт штрих-кода, которым отмечают идентификатор товара и производителя. Этот код называют надмножеством американского стандарта UPC", - цитирует специалиста "Прайм".

В первых трех цифрах 13-значного европейского кода зашифрованы данные о стране-производителе, код предприятия-изготовителя, а также самого товара, и контрольные цифры, подтверждающие его подлинность. По словам Храмовой, не всегда несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде говорит о подделке. Иногда у производителя несколько заводов в разных странах, либо он зарегистрировал штрих-код в стране, куда часто продает свой товар.

Ранее эксперты назвали самые популярные товары, произведенные в России. Проведенный специалистами опрос показал, что больше половины россиян предпочитают товары отечественного производства. Особенно если это еда, книги и ювелирные изделия. Больше всего патриотов среди потребителей на Урале, в Приволжье и Сибири.

На вопросы социологов ответили более тысячи человек из разных регионов страны. Большинство из них - 60 процентов мужчин и 52 процента женщин - сообщили, что при прочих равных выберут товары российского производства. Такая позиция характерна для людей старше 35 лет. Молодые люди чаще заявляли, что им неважно, где сделан товар.