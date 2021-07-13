Эксперты ожидают снижения цен на мясо и птицу

Из-за восстановления темпов производства цены на мясо и птицу могут начать снижаться, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В эфире телеканала РБК он рассказал, что производители быстро восстанавливают темпы прироста выпуска продукции.

"Это не только стабилизирует цены, но в перспективе даже, я думаю, приведет к снижению", - говорит Юшин.

В Союзе потребителей России ранее дали неутешительный прогноз, заявив, что "абсолютно все" продукты продолжат расти в цене, а осеннее снижение будет кратковременным.

Между тем в Минсельхозе отметили, что снижение цен по некоторым позициям уже началось, например, овощи за две недели заметно подешевели, а в целом ожидается умеренная ценовая динамика в пределах инфляции.