Еврокомиссия заявила о праве стран ЕС вводить обязательную вакцинацию

Государства Евросоюза вправе вводить на национальном уровне обязательную вакцинацию от COVID-19, если того требует эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщил преcc-секретарь Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

"Компетенция в отношении кампаний вакцинации находится в руках государств-членов, и поэтому любое решение о том, является ли вакцинация обязательной, остается за национальными правительствами", - заявил Стефан Де Кеерсмакер во время ежедневного брифинга.

"Мы продолжаем подчеркивать важность вакцинации, поддерживая соответствующие национальные кампании", - подчеркнул пресс-секретарь.

Это заявление было сделано на фоне последних новостей из Франции, где власти приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса части граждан. С соответствующим заявлением накануне выступил французский президент Эмманюэль Макрон. Обязательную вакцинацию во Франции ввели для медицинского персонала и ряда других категорий работников. При этом не прошедшие вакцинацию медработники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. "Рано или поздно встанет вопрос об обязательной вакцинации всего населения", - подчеркнул французский президент.

Другого мнения придерживается канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая сегодня, что у немецких властей нет планов введения обязательной вакцинации. Это мотивировано тем, пояснила она, что среди жителей Германии и так отмечается высокая готовность привиться от COVID-19. "Мы не намерены идти тем путем, по которому сейчас пошла Франция", - подчеркнула Меркель.