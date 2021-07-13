Фармацевт рассказала, как можно экономить на лекарствах

Покупать необходимые лекарства в аптеках, но не переплачивать за них. Советы дала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.

"Цены на препараты могут существенно отличаться, поэтому стоит попросить провизора рассказать обо всех имеющихся лекарствах с нужным вам действующим веществом, - пояснила эксперт в эфире радио Sputnik. - Пациентам с хроническими болезнями стоит смотреть на срок годности лекарств, которые он постоянно принимает, и покупать их впрок".

А вот запасаться таблетками на случай возможной болезни эксперт не советует. Назначает лечение всегда врач, напоминает Булыгина, и только он должен подбирать подходящую терапию. Тем более, что протоколы лечения меняются очень быстро, заключила фармацевт.

Ранее врач рассказала о способе вывести токсины из организма без лекарств. Помощниками в этом деле могут стать соки - морковный, тыквенный и свекольный. Последний в чистом виде выпить довольно сложно, поэтому стоит его разбавить другими овощными соками. При этом эксперты называют свеклу незаменимым для печени продуктом в рационе.