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13.07.2021 12:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Грузовик "Муравей" освоит новую профессию

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Электрогрузовик "Муравей" от Тульского машиностроительного завода в ближайшее время получит новую модификацию - тротуароуборочная машина. Такой вывод следует из свежего патента, опубликованного в открытой базе fips.ru.

Фото: iStock
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Судя по приложенным к документу изображениям, спецверсия создана на укороченной базе "Муравья", имеет уборочную надстройку и четыре большие щетки, смонтированные спереди. Технической информации нет.

Электрогрузовик "ТМЗ Муравей" выпускается с 2019-го. Пока машина производится только в виде бортового грузовика для парковых зон и спецтранспорта для полиции.

Длина, ширина и высота стандартной версии "Муравья" составляют 3470, 1500 и 2100 мм соответственно.

Снаряженная масса - 1000 кг, грузоподъемность - 1000 кг. Электромотор мощностью 5 л.с. питают свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом, максимальная скорость "Муравья" - 22 км/ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 70 до 90 км (зависит от загрузки).

Фото: Роспатент
Фото: Роспатент