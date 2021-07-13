Грузовик "Муравей" освоит новую профессию

Электрогрузовик "Муравей" от Тульского машиностроительного завода в ближайшее время получит новую модификацию - тротуароуборочная машина. Такой вывод следует из свежего патента, опубликованного в открытой базе fips.ru.

Судя по приложенным к документу изображениям, спецверсия создана на укороченной базе "Муравья", имеет уборочную надстройку и четыре большие щетки, смонтированные спереди. Технической информации нет.

Электрогрузовик "ТМЗ Муравей" выпускается с 2019-го. Пока машина производится только в виде бортового грузовика для парковых зон и спецтранспорта для полиции.

Длина, ширина и высота стандартной версии "Муравья" составляют 3470, 1500 и 2100 мм соответственно.

Снаряженная масса - 1000 кг, грузоподъемность - 1000 кг. Электромотор мощностью 5 л.с. питают свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом, максимальная скорость "Муравья" - 22 км/ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 70 до 90 км (зависит от загрузки).

Фото: Роспатент