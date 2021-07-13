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13 июля 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 13 июля 2021 года № 181-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее -указ) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 10 дополнить словами ", оказанием медицинской помощи в период беременности, после родов, восстановлением после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)";

2) пункт 109 изложить в следующей редакции:

"109. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области отменить выезд за пределы Иркутской области организованных групп детей для оздоровления и участия в массовых мероприятиях.";

3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Иркутской области с территории иностранных государств (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), обеспечивать соблюдение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", по прохождению в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации однократного лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР). До получения результатов лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), проведение лабораторного исследования, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не требуется.";

в пункте 7.1 слова "в период с 12 июня 2021 года по 9 июля 2021 года" исключить;

4) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

абзац четвертый подпункта 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"для лиц, перенесших заболевание COVID-19 не ранее 6 месяцев до вселения (размещения), справка (заключение) медицинской организации о перенесенном заболевании COVID-19;";

абзац четвертый подпункта 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"для лиц, перенесших заболевание COVID-19 не ранее 6 месяцев до вселения (размещения), справка (заключение) медицинской организации о перенесенном заболевании COVID-19.";

абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:

"для лиц, перенесших заболевание COVID-19 не ранее 6 месяцев до начала занятий спортом, справка (заключение) медицинской организации о перенесенном заболевании COVID-19.";

абзац четвертый подпункта 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"для лиц, перенесших заболевание COVID-19 не ранее 6 месяцев до посещения кинотеатра, справка (заключение) медицинской организации о перенесенном заболевании COVID-19.";

5) в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенном указом:

дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131. Министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.) совместно с министерством экономического развития Иркутский области (Гершун Н.Г.) обеспечить организацию возможности получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, проводимых в медицинских организациях на территории Иркутской области, пользователями единого портала государственных и муниципальных услуг со 2 августа 2021 года.";

приложение 1 дополнить строками 77-79 следующего содержания:

"77. ОГБУЗ "Ольхонская районная больница"

78. ОГБУЗ "Иркутская районная больница"

79. ОГБУЗ "Нукутская районная больница"

6) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19. Рекомендовать органам и организациям, независимо от организационно-правовой формы, воздержаться от направления организованных групп детей в возрасте до 18 лет за пределы территории Иркутской области.";

7) абзац первый пункта 1 Порядка информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения, определенного указом, изложить в следующей редакции:

"1. В целях информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения, оказании медицинской помощи, в том числе в период беременности, после родов, восстановлении после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), поручается:".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего указа.

Подпункт 4 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 1 августа 2021 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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