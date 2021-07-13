Как Майами стал центром заговоров в Западном полушарии

Майами получил сюрприз от Фиделя

На протяжении десятилетий Майами был синонимом неудавшихся заговоров и переворотов - от высадки в Заливе Свиней (неудавшегося вторжения наемников на Кубу в 1961 году) до прошлогоднего безрассудного рейда иностранных коммандос на Венесуэлу, а теперь, как утверждается, убийства президента Гаити. Большинство предполагаемых участников несостоявшегося переворота в Гаити (26 человек) были ликвидированы или арестованы в течение 24 часов после покушения. Сообщества эмигрантов-изгнанников из Кубы, Гаити, Венесуэлы, огромное количество бывших коммандос - военных ветеранов США, которые предпочитают на пенсии переехать в солнечную Флориду, история коррумпированной местной политики и деньги от транзита наркотиков - все это делает этот город своеобразным центром подготовки переворотов, отмечает Guardian.

Именно отсюда на Кубу во время сухого закона в США в 1930 годы летали самолеты под лозунгами "Час полета и ты в раю!" с американскими толстосумами, получавшими все "33 удовольствия" - ром, казино, доступные девушки и прочее в различных заведениях Гаваны. Быть бы ему прежним беззаботным курортным городком, каким он предстает в старых добрых голливудских фильмах, но покой Майами, куда и до этого приезжали кубинцы, отвергнутые революционным режимом Кастро, был основательно нарушен в 1980 году. Американцы настояли на том, чтобы Фидель выпустил из тюрем "узников совести". Команданте начисто переиграл янки, в 1980 году отправив за 90 миль по воде на другой берег Карибского моря из тюрем отбросы общества - рецидивистов, деклассированные элементы, наркоманов и проституток, и прочих "узников режима", какими их хотели видеть в США. Так, американцы в ходе так называемой "Мариэльской переправы" получили у себя вместе с горсткой диссидентов неуправляемую армаду уголовников, которые на своей новой родине моментально объединились в криминальные банды. Собственно, вся эта история блестяще отражена режиссером Брайаном де Пальма в фильме "Лицо со шрамом", где великолепный Аль Пачино воплотил образ обычного кубинского уголовника, ставшего могущественным наркобароном, особняк которого украсила огромная надпись "Весь мир у твоих ног".

Именно в 1980-е в недрах американских спецслужб, как во время провальной подготовки операции в Заливе Свиней, увенчавшейся захватом кубинцами тысяч боевиков, родилась идея сделать в Майами центр противостояния режиму Кастро. Здесь жил Луис Посада Каррилес, непримиримый враг Кастро, ярый антикоммунист и террорист, деятельность которого поддерживалась спецслужбами США. Этот боевик, чья причастность к многим терактам, в том числе, одному из первых смертоносных в истории - взрыву в воздухе гражданского самолета венесуэльской компании в 1976 году, когда погибли 73 человека, была доказана документально, коротал свои дни в Майами. Этот взрыв, кстати унес жизни спортсменов двух кубинских олимпийских команд. Долгие годы Каррилес и ему подобные террористы, проходившие обучение в военизированных центрах Флориды, захватывали и угоняли в США десятки кубинских самолетов и рыболовецких шхун, устраивали поджоги сельскохозяйственных плантаций Кубы. Но Америку не зря называют страной двойных стандартов. Именно в Майами была арестована так называемая "пятерка кубинских героев" - разведчиков-нелегалов, которые прибыли в США под легендой "изменников родины", чтобы своевременно информировать кубинское правительство о готовящихся на американской территории терактах против Кубы. Гавана при мощнейшей поддержке мирового сообщества добивалась освобождения этих мужественных разведчиков, которых во время следствия помещали, с целью сломать психику, в деревянные ящики, более 15 лет. Здесь в Майами базируются печально известный "Национальный кубино-американский фонд", готовивший десятки диверсионных акций и заговоры с целью устранения Фиделя Кастро, а также "Альфа 66", "Коммандос F-4", "Партия национального демократического единства" (PUND), "Hезависимая и демократическая Куба" (CID) и другие преступные группировки, которые финансируются из бюджета США.

Боевики становились миллионерами

Большинство руководителей "Национального кубино-американского фонда", вскорости ставших миллионерами, в начале 1980-х были отобраны из кубинских агентов Центрального разведывательного управления. Теперь они должны были посвятить все свое время и энергию новой политической работе: визиты в Вашингтон, интенсивная лоббистская деятельность среди конгрессменов и представителей американской администрации, пожертвования на предвыборные кампании и другие политические мероприятия - все это при максимально возможном освещении в средствах массовой информации. Этот фонд был создан в июле 1981 года и зарегистрирован как некоммерческая, филантропическая и просветительская организация. Именно в этом фонде будут разработаны, а впоследствии пролоббированы в 1990-е годы в американском конгрессе так называемые законы Торричелли и Хелмса-Бертона, направленные на ужесточение экономической блокады Кубы.

Создать и возглавить организацию было поручено Масу Каносе, многолетнему агенту ЦРУ, который участвовал в провальной операции в Заливе Свиней, попал в плен, был освобожден и вернулся в США, где за короткий срок стал миллионером. Он руководил подготовкой и лично участвовал в проведении многочисленных террористических актов на территории Кубы, в результате которых погибли люди. Свой капитал Каноса, кстати, сколотил на контрабанде оружия и торговле наркотиками. За полтора десятка лет на рубеже веков "Hациональный кубино-американский фонд" получил от Белого дома свыше 200 миллионов долларов.

На прицеле - Венесуэла и Гаити

И вот теперь стало известно, что главный подозреваемый в убийстве президента Моиза, 62-летний Кристиан Эммануэль Санон, является уроженцем Гаити с сильными связями в районе Майами. А охранная фирма, где он, по версии следствия, вербовал колумбийских наемников, обвиняемых в причастности к нападению на резиденцию президента Гаити, имеет офис в Дорале, расположенном недалеко от международного аэропорта Майами и гольф-курорта Дональда Трампа. Охранная фирма, которую, как сообщается, "сдали" некоторые заговорщики, называет себя Федеральной академией по борьбе с терроризмом (CTU) и управляется венесуэльским эмигрантом. Когда репортеры Miami Herald пошли, чтобы постучать в дверь ее скромного офиса, никто не открыл им дверь.

Все это напоминает злополучную операцию "Гидеон" - наглый, неудачный рейд на Венесуэлу с целью свержения президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в мае прошлого года, организованный в Майами изгнанниками и наемниками, которыми руководит энергичный бывший "зеленый берет" Джордан Гудро. В результате этого заговора восемь наемников погибли и около ста были арестованы. Как и в случае с Гаити, правительство Венесуэлы выставило боевиков в наручниках перед телекамерами, чтобы выразить свое унизительное отношение к ним.

В Майами, отмечает британское издание, действительно есть все необходимое для подготовки заговоров и переворотов в соседних странах: несколько общин изгнанников, мечтающих о возвращении к власти в своих родных странах, хорошо подготовленное боевое пополнение из числа американских военных ветеранов с опытом работы в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, имеющих связи с Южным командованием США со штаб-квартирой в Дорале, и долгая история коррумпированной местной политики, основанной на этнических мотивах, для создания благоприятной среды. Наркодоллары от торговли кокаином исторически служили соединительной тканью и смазкой между этими тремя столпами, отмечают эксперты. В своей книге о Майами ее автор Джоан Дидион написала, что изгнанники из Кубы, Венесуэлы. Гаити находились под "коллективным, оккультным очарованием того лихорадочного комплекса обид, мести, идеализаций и табу, который сделал их изгнание столь мощным организующим принципом".

Кубинцы традиционно жили в Маленькой Гаване, расположенной к западу от центра Майами. В нескольких километрах к северу находится густонаселенный район Маленькая Гаити. Венесуэльцы Майами более рассредоточены, но наибольшая их концентрация сосредоточена в Дорале. "Это мировая штаб-квартира в изгнании", - написала Энн Луиза Бардах в своей книге "Конфиденциальная Куба: любовь и месть в Майами и Гаване". По ее словам, Флорида - это полуостров, который, по сути, "представляет собой кинжал, вонзившийся в Карибский бассейн и нацеленный на Латинскую Америку". Эти сообщества изгнанников, поясняет Бардах, действуют почти как автономные страны со своим внутренним управлением, своими политическими механизмами, собственными радиостанциями и газетами, и "все они думают, что вот-вот придут к власти на следующей неделе". С территории Флориды на Кубу действуют несколько антикастровских радиостанций, а на антикубинском направлении в направлении кибервойны задействовано около 700 сотрудников Агентства национальной безопасности, отмечали в интервью "РГ" несколько лет назад высокопоставленные кубинские дипломаты. Каждая из общин в изгнании неизбежно имеет свои собственные отношения с американской разведкой, и их устремления сыграли важную роль в закулисной внешней политике США.

Отметим, что голоса кубинской и венесуэльской диаспоры сыграли важную роль в победе Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа в 2000-2004 и 2016 годах, соответственно, на выборах президента США. Считается, что Буш в 2000 году победил демократа Альберта Гора, что называется, "на флажке" именно благодаря голосам выборщиков из Флориды. Гаитянское сообщество города исторически имело меньшее влияние, но оно было главной силой в делах Гаити, помогая стимулировать спрос на охранные компании, выросшие по всей Южной Флориде. "Гаитянские элиты долгое время полагались на частные охранные фирмы для обеспечения своей личной безопасности", - сказала Дженна Бен-Иегуда, бывший аналитик по Гаити в госдепартаменте США, а ныне президент "Проекта национальной безопасности Трумэна", добавив, что частные службы безопасности широко распространены на Гаити на протяжении десятилетий, вероятно, превышая количество сотрудников гаитянской национальной полиции.

Первые версии следствия, отмечают эксперты, предполагают, что операция по ликвидации президента Гаити была нацелена на нечто гораздо более амбициозное, чем простое убийство, вплоть до смены режима. Тот факт, что операция наемников провалилась и усугубила хаос в этой самой бедной стране Западного полушария, во многих отношениях подтвердил отличительный признак Майами, как "детища неудавшихся заговоров".