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13.07.2021 15:46
Рубрика: В мире

Предполагаемый координатор убийства Моиза мечтал "спасти Гаити от ада"

Текст: Максим Макарычев
Врач из Флориды, предполагаемый координатор убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, служил евангелическим пастором, по словам его коллег, он считал, что выполняет "миссию по спасению Гаити от ада".

"Он полагал, что это должна была быть миссия по спасению Гаити от ада при поддержке правительства США", - сообщил Associated Press близкий знакомый задержанного. По словам его друга, 62 летний Санон является лицензированным врачом на Гаити, но в США он стал пастором-евангелистом.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Санон совершенно легковерен, - добавил источник. - Он думает, что Бог спасет все". "Я знаю характер этого человека", - сказал преподобный Ларри Колдуэлл, пастор из Флориды, который работал с Саноном, открывая церкви и медицинские клиники на Гаити в 2000-2010 годах. Санон опубликовал на YouTube видео в 2011 году под названием "Лидерство Гаити", в котором он поклялся, что будет баллотироваться на выборах президента.

Экономист Парнелл Дюверже сказал The Washington Post, что знает Санона с 2016 года и считает его "искренним в отношении преобразования Гаити в лучшую сторону". Он высказался о нем, как о "хорошем враче, который также является пастором и лидером обширной сети из примерно 300 христианских церквей по всей территории Соединенных Штатов".

Гаитянская полиция обвинила 62-летнего Кристиана Эммануэля Санона в заговоре с хорошо вооруженным отрядом боевиков с целью свержения власти в Гаити. Начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль сказал, что убийцы Моиза защищали Санона, которого он обвинил в сотрудничестве с теми, кто планировал убийство.

Шарль сообщил, что офицеры нашли шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с патронами, части оружия, четыре номерных знака из Доминиканской Республики, две машины и корреспонденцию среди прочего в доме Санона на Гаити. Санон также был связан с охранной фирмой, которая, как полагают, вербовала убийц. По словам Шарля, после того, как Моиз был убит, Санон связался с двумя людьми, которых считают заказчиками убийства. Он не назвал имен заказчиков и не сказал, знает ли полиция, кто они такие.

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