Предполагаемый координатор убийства Моиза мечтал "спасти Гаити от ада"

"Он полагал, что это должна была быть миссия по спасению Гаити от ада при поддержке правительства США", - сообщил Associated Press близкий знакомый задержанного. По словам его друга, 62 летний Санон является лицензированным врачом на Гаити, но в США он стал пастором-евангелистом.

"Санон совершенно легковерен, - добавил источник. - Он думает, что Бог спасет все". "Я знаю характер этого человека", - сказал преподобный Ларри Колдуэлл, пастор из Флориды, который работал с Саноном, открывая церкви и медицинские клиники на Гаити в 2000-2010 годах. Санон опубликовал на YouTube видео в 2011 году под названием "Лидерство Гаити", в котором он поклялся, что будет баллотироваться на выборах президента.

Экономист Парнелл Дюверже сказал The Washington Post, что знает Санона с 2016 года и считает его "искренним в отношении преобразования Гаити в лучшую сторону". Он высказался о нем, как о "хорошем враче, который также является пастором и лидером обширной сети из примерно 300 христианских церквей по всей территории Соединенных Штатов".

Гаитянская полиция обвинила 62-летнего Кристиана Эммануэля Санона в заговоре с хорошо вооруженным отрядом боевиков с целью свержения власти в Гаити. Начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль сказал, что убийцы Моиза защищали Санона, которого он обвинил в сотрудничестве с теми, кто планировал убийство.

Шарль сообщил, что офицеры нашли шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с патронами, части оружия, четыре номерных знака из Доминиканской Республики, две машины и корреспонденцию среди прочего в доме Санона на Гаити. Санон также был связан с охранной фирмой, которая, как полагают, вербовала убийц. По словам Шарля, после того, как Моиз был убит, Санон связался с двумя людьми, которых считают заказчиками убийства. Он не назвал имен заказчиков и не сказал, знает ли полиция, кто они такие.