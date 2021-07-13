Как планируется сдерживать рост цен на бензин

Биржевые цены на автомобильное топливо подбираются к максимальным значениям прошлых лет. Это вызывает опасения не только из-за медленного, но постоянного увеличения стоимости бензина и дизеля в рознице, на АЗС, но и возможного подорожания сельхозпродукции в продуктовых магазинах, поскольку уже начался сбор урожая.

С начала лета ценовой рекорд 2018 года побила биржевая цена на дизельное топливо, превысив 51 тысячу рублей за тонну. Превысила максимум мая того же года цена на бензин марки Аи-92 - 56 тысяч рублей за тонну. Не сильно отстает и марка Аи-95, ей до рекорда 2020 года не хватает 600 рублей, сейчас она стоит 59,2 тысячи рублей за тонну.

В пресс-службе минэнерго при этом отмечают, что на биржевых торгах не наблюдается дефицита любых видов моторного топлива, а часть объемов даже остается невостребованной покупателями. Ежедневно с начала июля через биржу проходило 31,2 тысячи тонн бензина, что на 2,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Также фиксируются повышенные объемы производства и поставок на внутренний рынок - ежесуточные отгрузки с начала июля находятся на уровне 55,9 тысячи тонн по бензину Аи-92 и 42,7 тысячи тонн по бензину Аи-95, что превышает уровень аналогичного периода 2019 года, подчеркнули в ведомстве.

Как отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, дефицита топлива нет, но есть локальные всплески спроса у отдельных игроков, которым приходится сводить баланс с помощью биржевых объемов. То же мнение высказал глава СПбМТСБ Алексей Рыбников, который считает, что цены на топливо растут из-за повышенного спроса внутри страны на фоне увеличения числа поездок на автомобилях внутри России.

Сейчас в минэнерго прорабатывают изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами, и планируется увеличение минимальных объемов обязательных продаж топлива на бирже для нефтяных компаний в III квартале. Но без дефицита это будет означать лишь еще большее увеличение предложения. Впрочем, привести к некоторому снижению цен оно может, считают эксперты. Рост биржевых цен они связывают не с дефицитом предложения на внутреннем рынке, а с подорожанием нефти и нефтепродуктов в мире, а также ростом налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в России в последние годы.

С 2019 года в России работает демпфирующий механизм, сглаживающий влияние нефтяных котировок на стоимость моторных топлив. Он компенсирует часть потерь нефтяников при поставках товара на внутренний рынок, если экспортные цены на нефтепродукты значительно выше внутрироссийских. Механизм неоднократно корректировался, последний раз весной этого года. В обновленном виде заработал с мая, но за полтора месяца смог лишь немного сдержать рост биржевых цен на фоне дорожающей нефти и слабого рубля.

По мнению Фролова, можно ожидать, что котировки снизятся в августе. Но пандемия принесла с собой новые сезонные факторы, к которым рынок еще не в полной мере адаптировался. И главный вопрос: стоит ли адаптироваться, если после завершения пандемии ситуация вернется в привычное русло.

Как показывают данные за прошлые годы, оптовые цены на бензин действительно снижались к концу лета и осенью. Но уже произошедший рост может сказаться на ценах на сельхозпродукцию. По сравнению с тем же периодом прошлого года дизель и бензин АИ-92 в опте подорожал на 10%. В "зоне риска" аграрного комплекса цены на зерновые, молоко, яйца, хлеб, картофель. Стоит учесть, что, чем ниже конечная стоимость сельхозпродукции на полке, тем выше транспортная составляющая в ее цене. То есть в случае роста затрат на транспортировку быстрее всего повысятся цены на товары повседневного спроса.

Что касается стоимости топлива на АЗС, то, как пояснил главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, за первое полугодие цены на бензин выросли на 4,6%, что всего на 0,1% превышает уровень инфляции за тот же период. По его мнению, удастся и дальше удерживать рост цен в пределах инфляции, хотя при этом будут сохраняться дисбалансы на рынке. Они могут снизиться только при падении экспортных цен.

По мнению Фролова, розничные цены могут и вырасти еще, но за счет давления игроков их рост все еще может удержаться в пределах годовой инфляции.