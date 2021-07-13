Постановление губернатора Камчатского края от 13 июля 2021 года № 106 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) в абзаце первом части 1.2 раздела 1 слова "индивидуальным предпринимателям" заменить словами "индивидуальные предприниматели";

б) разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Ограничительные меры для организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг населению

3.1. В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запрещается:

1) работа персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) обслуживание, в том числе расчеты за услуги и товары, без использования посетителями средств индивидуальной защиты (маски).

3.2. Приостановить на территории Камчатского края:

1) работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

2) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе, находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;

3) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метров). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме.

3.3. Установить запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.4. С 15 июля 2021 года ограничить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 07:00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких предприятий.

Запрещается функционирование на указанных предприятиях караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение массовых корпоративных, банкетных и иных развлекательных мероприятий.

3.5. С 15 июля 2021 года запрещается прием и размещение граждан Российской Федерации, иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации в целях отдыха и туризма в гостиницах и иных средствах размещения при отсутствии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края.

4. Ограничительные меры для организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающих на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников

4.1. Руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающим на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников, помимо соблюдения требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае":

1) осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам работы (пунктам временного размещения) с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края с учетом положений, установленных частями 4.2 - 4.6 настоящего приложения;

2) в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края, руководствоваться положениями части 2.2 настоящего приложения;

3) принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных (вахтовых) работников с населением Камчатского края;

4) при отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих);

5) при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

6) принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19;

7) ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;

8) организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

4.2. Руководителям рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных организаций с 15 июля 2021 года обеспечить привлечение на сезонную (вахтовую) работу вакцинированных работников из других субъектов Российской Федерации и вакцинированных иностранных работников при наличии у них отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края.

При наличии противопоказаний к вакцинации обеспечить привлечение указанных работников при наличии медицинского заключения и отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края.

4.3. Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников, в том числе работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2, положительного результата на наличие IgM, отсутствии IgG и медицинских показаний для госпитализации обеспечить изоляцию работников на срок 14 календарных дней, при наличии медицинских показаний - обеспечить госпитализацию работников. Повторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) провести не ранее, чем на 8 календарный день со дня изоляции и при получении отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и наличии IgG допустить работников к осуществлению трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней со дня изоляции;

5) обеспечить изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM).

4.4. Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2, положительного результата на наличие IgM, отсутствии IgG и медицинских показаний для госпитализации обеспечить изоляцию работников на срок 14 календарных дней, при наличии медицинских показаний - обеспечить госпитализацию работников. Повторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) провести не ранее, чем на 8 календарный день со дня изоляции и при получении отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и наличии IgG допустить работников к осуществлению трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней со дня изоляции.

4.5. Руководителям строительных организаций, привлекающих на работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством строительства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство строительства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством строительства Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2, положительного результата на наличие IgM, отсутствии IgG и медицинских показаний для госпитализации обеспечить изоляцию работников на срок 14 календарных дней, при наличии медицинских показаний - обеспечить госпитализацию работников. Повторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) провести не ранее, чем на 8 календарный день со дня изоляции и при получении отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и наличии IgG допустить работников к осуществлению трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней со дня изоляции.

4.6. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно членов экипажа при наличии у них отрицательных результатов исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM) без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя.

4.7. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 4.1 настоящего приложения:

1) рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края;

2) обеспечить наличие в организации медицинского работника:

а) при численности работающих до 50 человек - фельдшера;

б) при численности работающих 50 человек и более - врача.";

в) часть 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:

"5.2. Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах закрытого типа лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением нахождения в образовательных организациях в Камчатском крае, физкультурно-спортивных организациях в Камчатском крае, а также в организациях отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае.";

2) часть 2.1 раздела 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:

"2.1. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, вправе осуществлять деятельность при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров, обеспечения рассадки посетителей по числу посадочных мест, уменьшенных вдвое, обязательной обработки всех поверхностей дезинфицирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных "МР 3.1/2.3.6.0190-20 Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020) с учетом соблюдения требований, установленных частью 3.4 приложения 1 к настоящему постановлению.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







