Kia Carnival на подъемнике: хороший антикор и подстава с распредвалом

"Клубный сервис" разобрал новое поколение кроссвэна Kia Carnival. Если к шумоизоляции и антикору нет нареканий, то моторные корейские технологии вызывают вопросы.

Штатная шумоизоляция выполнена из современных материалов, без использования войлока, который можно увидеть на многих машинах, оказавшихся на подъёмнике.

Однако шумоизоляция есть не везде: она отсутствует, например, в сдвижной двери, в нише пола багажника. В качестве "допа" владелец согласился "обесшумить" у дилера задние арки, и к этому процессу исполнители подошли довольно творчески…

Отдельной похвалы удостоилось качество герметизации швов: все они аккуратно обработаны составом, без пропусков.

К отделке у "Клубного сервиса" также не возникло глобальных вопросов: пластик недёшев, больше количество электроники.

Что касается днища, то всё оно обработано составом, который при постукивании издаёт пластиковый призвук. Элементы топливной системы прикрыты экранами из композитного материала. Ведущий канала Илья Свиридов отметил, что это первый автомобиль, который не нуждается в дополнительной антикоррозийной обработке.

Мотор не имеет цепного привода, синхронизация достигается за счёт ремня ГРМ. Статистики по силовому агрегату нет, так как он относительно недавно начал устанавливаться на машины концерна Hyundai-Kia. Но эволюцию корейских технологий Свиридов продемонстрировал на примере распредвала Kia Rio актуальной генерации: вдобавок к посредственной обработке поверхности, на которой присутствуют видимые риски, он полый. Последний факт был доказан при помощи распила "болгаркой".

В настоящее время цены на Kia Carnival в России лежат в диапазоне от 2 799 900 до 3 779 900 рублей. Для кроссвэна доступны 199-сильный дизель и 249-сильный 3.5 MPI, оба сагрегатированы с "автоматом". Привод - передний.