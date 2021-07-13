Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.07.2021 12:03
Рубрика: Легковые авто

Kia Carnival на подъемнике: хороший антикор и подстава с распредвалом

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

"Клубный сервис" разобрал новое поколение кроссвэна Kia Carnival. Если к шумоизоляции и антикору нет нареканий, то моторные корейские технологии вызывают вопросы.

Фото: Пресс-служба Kia.
Пять плюсов и минусов кроссвэна Kia Carnival

Штатная шумоизоляция выполнена из современных материалов, без использования войлока, который можно увидеть на многих машинах, оказавшихся на подъёмнике.

Однако шумоизоляция есть не везде: она отсутствует, например, в сдвижной двери, в нише пола багажника. В качестве "допа" владелец согласился "обесшумить" у дилера задние арки, и к этому процессу исполнители подошли довольно творчески…

Отдельной похвалы удостоилось качество герметизации швов: все они аккуратно обработаны составом, без пропусков.

К отделке у "Клубного сервиса" также не возникло глобальных вопросов: пластик недёшев, больше количество электроники.

Что касается днища, то всё оно обработано составом, который при постукивании издаёт пластиковый призвук. Элементы топливной системы прикрыты экранами из композитного материала. Ведущий канала Илья Свиридов отметил, что это первый автомобиль, который не нуждается в дополнительной антикоррозийной обработке.

Мотор не имеет цепного привода, синхронизация достигается за счёт ремня ГРМ. Статистики по силовому агрегату нет, так как он относительно недавно начал устанавливаться на машины концерна Hyundai-Kia. Но эволюцию корейских технологий Свиридов продемонстрировал на примере распредвала Kia Rio актуальной генерации: вдобавок к посредственной обработке поверхности, на которой присутствуют видимые риски, он полый. Последний факт был доказан при помощи распила "болгаркой".

В настоящее время цены на Kia Carnival в России лежат в диапазоне от 2 799 900 до 3 779 900 рублей. Для кроссвэна доступны 199-сильный дизель и 249-сильный 3.5 MPI, оба сагрегатированы с "автоматом". Привод - передний.

Фото: скриншот с www.youtube.com
#Kia