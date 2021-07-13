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13.07.2021 12:08
Рубрика: Власть

Климов назвал защиту нацбезопасности делом всего общества

Текст: Дмитрий Гончарук
Только при осознанной поддержке со стороны гражданского общества государство сможет обеспечить собственные национальные интересы, заявил 13 июля глава Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

2 июля президент России Владимир Путин подписал Указ № 400, утвердив новую редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Ни одно государство современного мира не в состоянии обеспечить собственные национальные интересы без активной и консолидированной общественной поддержки. При этом наиболее эффективна та поддержка, и это уже неоднократно проверено жизнью, которая носит глубоко осознанный гражданами страны характер", - сказал Климов, открывая заседание комиссии.

По его мнению, можно сколько угодно полагаться на разного рода законы и структуры, но если граждане не осознают необходимость тех или иных действий, то эффективность обеспечения таких директив не будет максимальной.

Сенатор подчеркнул, что стратегическая платформа обеспечения российской безопасности в быстро меняющихся условиях - не самоцель. Она в первую очередь ориентирована на обеспечение подлинных прав и интересов народа, условий для стабильного развития страны и роста реального благосостояния людей.

"К сожалению хватает тех, кто полагает защиту национальной безопасности делом одних лишь силовиков и высших должностных лиц. Без них, конечно, в подобных вопросах никак не обойтись, это никто не отрицает. Но государство это прежде всего сам народ. Отечественная история не раз доказывала это на протяжении целого тысячелетия. Как только в стране было лихолетье, возникали события катастрофического характера, именно объединение народа позволяло спасти государство и спасти сам народ", - отметил Андрей Климов.

Также сенатор предложил дополнить предстоящий ежегодный доклад комиссии специальным разделом, который будет посвящен обновленной стратегии.

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