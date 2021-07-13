Климов назвал защиту нацбезопасности делом всего общества

Только при осознанной поддержке со стороны гражданского общества государство сможет обеспечить собственные национальные интересы, заявил 13 июля глава Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

2 июля президент России Владимир Путин подписал Указ № 400, утвердив новую редакцию Стратегии национальной безопасности РФ.

"Ни одно государство современного мира не в состоянии обеспечить собственные национальные интересы без активной и консолидированной общественной поддержки. При этом наиболее эффективна та поддержка, и это уже неоднократно проверено жизнью, которая носит глубоко осознанный гражданами страны характер", - сказал Климов, открывая заседание комиссии.

По его мнению, можно сколько угодно полагаться на разного рода законы и структуры, но если граждане не осознают необходимость тех или иных действий, то эффективность обеспечения таких директив не будет максимальной.

Сенатор подчеркнул, что стратегическая платформа обеспечения российской безопасности в быстро меняющихся условиях - не самоцель. Она в первую очередь ориентирована на обеспечение подлинных прав и интересов народа, условий для стабильного развития страны и роста реального благосостояния людей.

"К сожалению хватает тех, кто полагает защиту национальной безопасности делом одних лишь силовиков и высших должностных лиц. Без них, конечно, в подобных вопросах никак не обойтись, это никто не отрицает. Но государство это прежде всего сам народ. Отечественная история не раз доказывала это на протяжении целого тысячелетия. Как только в стране было лихолетье, возникали события катастрофического характера, именно объединение народа позволяло спасти государство и спасти сам народ", - отметил Андрей Климов.

Также сенатор предложил дополнить предстоящий ежегодный доклад комиссии специальным разделом, который будет посвящен обновленной стратегии.