Mazda отложила возрождение роторно-поршневых моторов

Вопреки широко ходившим слухам в ближайших планах Mazda возобновление выпуска роторно-поршневых двигателей не значится, сообщает издание Automotive News со ссылкой на официального представителя компании Масахиро Сакату.

Информация о подготовке выпуска Mazda гибридной силовой установки с двигателем Ванкеля появились около года назад после получения автопроизводителем ряда патентов. Масахаро Саката заметил, что компания лишь рассматривает возможность установки роторно-поршневого двигателя в электромобили для увеличения их автономности, для привода питающего тяговые аккумуляторы генератора.

Издание предполагает выход гибридов в РПД от Mazda в период между 2022 и 2025 годами. Вместе с тем, в японских тематических изданиях сообщают, что проект закрыт как бесперспективный.

Mazda была одной из немногих в мире автомобильных компаний, серийно производивших роторно-поршневые двигатели. Первой моделью с РПД стало купе Mazda Cosmo, появившееся в 1967 году, последней - RX-8, выпуск которой прекратился в 2012 году.

Преимущества РПД перед обычными поршневыми двигателями - низкий уровень вибраций, высокая удельная мощность, малый вес, небольшие габариты, меньшее количество деталей. Недостатки - более быстрый износ трущихся деталей и уплотнителей, склонность к перегреву, повышенный расход топлива на низких оборотах, низкая ремонтопригодность.