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13.07.2021 18:36
Рубрика: Власть

Минобороны опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика США

Текст: Александр Степанов

Российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик EP-3E "Арес".

Фото: Минобороны РФ
Российский Су-35 сопроводил над Тихим океаном самолет-разведчик США

На кадрах видео с сайта Минобороны видно, как летчик Су-30 подлетает к самолету, производя его идентификацию. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, американский самолет обнаружили РЛС Южного военного округа. Су-30 определил цель, как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США.

После того "Арес" сменил курс и стал удалятся от госграницы России. Су-30 вернулся на аэродром базирования.

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