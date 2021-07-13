Минтранс предложил ужесточить правила фотосъемки при техосмотре автомобилей

В процессе техосмотра автомобили станут снимать со всех сторон, также будут фотографировать и самого технического эксперта. Внести такие изменения предложил Минтранс. Подготовленный министерством проект изменений в приказ размещен для общественного обсуждения.

Как указывают в Минтрансе, участились случаи фальсификации операторами технического осмотра фотографических изображений и формирования диагностических карт без предъявления проверяемых транспортных средств. С 1 марта уже возбуждено более 1,4 тысячи дел об административных правонарушениях, аннулировано более 590 диагностических карт, выданных с нарушением правил проведения техосмотра. "Заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями предпринимаются меры по предотвращению фактов незаконного внесения заведомо недостоверных сведений операторами технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Одной из таких мер является ужесточение требований к фотографическому изображению, которое позволит максимально затруднить фальсификацию", - указывают в министерстве.

В частности, предлагается при проведении техосмотра фотографировать не только переднюю и заднюю части автомобиля, но и боковые проекции, а также технического эксперта, проводившего техническое диагностирование. Если используются передвижные диагностические линии, то на фотографиях помимо автомобиля должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем.

Применение любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение автомобиля и технического эксперта предлагается исключить. Также будет запрещено редактирование файлов с фотографическими изображениями.

Разработанные предложения будут согласованы с МВД и Минэкономразвития, указывают в Минтрансе.