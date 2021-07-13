Минтруд разъяснил порядок пользования новым сервисом для инвалидов

С помощью нового сервиса на портале госуслуг люди с инвалидностью смогут подать заявление на получение технических средств и услуг реабилитации.
Как рассказали в Минтруде, для пользователей будут доступны следующие услуги:
- получение, замена или ремонт технического средства для реабилитации, а также компенсация таких расходов;
- получение или компенсация расходов за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;
- получение собаки-проводника, а также компенсация расходов на ее содержание и ветеринарное обслуживание;
- компенсация затрат на проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.
По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, в сентябре возможности сервиса будут расширены.
"Сервис позволит через Госуслуги получать технические средства реабилитации, используя электронный сертификат. При оформлении заявления на ТСР достаточно будет выбрать соответствующую опцию", - пояснил чиновник.