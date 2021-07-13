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13.07.2021 15:05
Рубрика: Экономика

Объем предложения леса на бирже в 2022 году может увеличиться в 4 раза

Текст: Алексей Дуэль
Объем биржевой торговли лесоматериалами после Нового года может увеличится в четыре раза, достигнув 16 млн кубометров. Об этом сообщил журналистам управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков.

Принятые поправки в Лесной кодекс обязывают государственные и муниципальные предприятия продавать всю заготовленную ими древесину исключительно на торгах. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

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"Оценка тут такая - 12 млн кубометров лесхозы заготавливают в рамках госзаданий, в основном это древесина низкого качества, еще около 4 млн кубометров они получают с арендованных участков", - сказал Алексей Рыжиков.

В результате, по данным эксперта, предложение древесины на бирже составит порядка 16 млн кубометров, или около 10% от всего реализуемого в стране объема. По его словам, в ряде регионов лесхозы уже начали поставлять на рынок продукцию более глубокой переработки. Она тоже станет предметом биржевой торговли.

"Компании - арендаторы лесных участков, как и лесопромышленные холдинги, тоже начинают переговоры о торговле своей древесиной на бирже, - сообщил Рыжиков. - Есть запросы и от покупателей: сейчас в стране не существует понятной цены древесины, от региона к региону она может отличаться в разы. Биржевая торговля позволит получить внятную индикацию, у компаний и регулятора появится показатель, на который можно ориентироваться".

Экономика Отрасли Ресурсы

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