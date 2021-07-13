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Олег Меньшиков рассказал, что неделю находился в коме

Новости
    13.07.2021, 11:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Советский, российский актер и режиссер Олег Меньшиков неделю провел в коме. Инцидент случился минувшей зимой (в СМИ прошла информация о госпитализации народного артиста РФ).

Фото: Галина Кмит/ РИА Новости
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Как сам актер признался на YouTube-шоу Светланы Бондарчук "Света вокруг света", его жизнь тогда висела на волоске. Причем стряслось ЧП в процессе плановой операции, когда "что-то пошло не так".

"Пошло не так до такой степени, что у меня падает давление, останавливается сердце - и я неделю в коме", - уточнил Олег Евгеньевич.

В какой-то момент врачам даже пришлось предупредить супругу артиста, актрису Анастасию Чернову, что имеет смысл готовиться к худшему… К счастью, все обошлось - медики справились.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"С того света вытащили, и уже не первый раз", - подытожил Меньшиков с благодарностью, акцентируя, что никакого туннеля и света в конце него не видел, а просто "был в космосе, летал на корабле". Хотя неприятный опыт серьезно повлиял на его дальнейшие взгляды на жизнь.

Олег Меньшиков родился в 1960 году в Москве. Известен по фильмам "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Легенда №17", "Притяжение", "Вторжение". С 2012-го - директор и худрук Театра имени Ермоловой.

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