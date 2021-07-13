Отец Алисы Тепляковой рассказал, как дочка в 8 лет сдала ЕГЭ

Вот уже несколько дней Москва обсуждает 8-летнюю девочку Алису Теплякову, которая сдала ЕГЭ и теперь готовится поступать в университет. Как ребенку удалось достичь такого результата, рассказал ее отец.

По словам Евгения Теплякова, удивительные способности к обучению они заметили, когда дочери было всего 4 года - уже тогда девочка хорошо читала, писала и считала.

"Алиса уже в пять лет знала программу пятиклассников, - делится отец девочки-вундеркинда. - Мы с супругой задумались: отдавать Алису через два года в первый класс или продолжать учить? В общем, довели до логичного итога - до сдачи ЕГЭ".

До 9 класса Алиса обучалась по программе "семейное образование", 10-11 классы - по программе "самообразования". Контролировало полученные знания учебное заведение, к которому прикрепили девочку. Уже в возрасте пяти лет Алиса сдала индивидуальную диагностику по всем предметам в Московском центре качества образования. Сначала с 1 по 5 класс, продолжала учиться и дошла до 11 класса.

"Пришла на ЕГЭ, мне сказали, чтобы показала паспорт. А у меня его нет, - рассказала Алиса в беседе с KP.RU. - Но все равно потом разрешили".

Алиса сдала информатику, физику, химию, русский язык, биологию и математику.

Родители уверены, что главный секрет успеха Алисы - исключительная память и особый подход к образованию. Техника обучения основана, по словам отца девочки, на советских разработках: психология и педагогика. Занятия длятся по 3-4 часа в день, то есть даже меньше, чем в школе. Зато все внимание сконцентрировано в отличие от классического образования в школе на одном единственном ребенке.

"Никакого ускоренного обучения, - говорит Евгений Тепляков. - У нас чистота образовательного процесса, ребенок не просто "отсиживает" 6-7 уроков, а тратит время эффективно. Мы следуем учебникам, которые одобрены Министерством образования".