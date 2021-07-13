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13.07.2021 14:38
Рубрика: Власть

Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Текст: Кира Латухина
Президент России не раз заявлял, что готов к встрече с украинским лидером - еще до публикации своей статьи "Об историческом единстве русских и украинцев". Но переговоры о ней не ведутся, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о том, может ли вопрос сдвинуться с мертвой точки, Песков призвал исходить из того, что Владимир Путин заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским, причем сказал это не единожды, еще до публикации статьи. Но, к сожалению, переговоры по подготовке не ведутся. "Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов", - пояснил он.

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Журналисты спросили, может ли статья стать темой и приглашением к переговорам, пресс-секретарь российского лидера сказал: "Эта статья - глубокий, очень хороший повод для обсуждения. И отталкиваясь от нее, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов".

"Статья выдержана в духе уважения к украинскому народу и Украине. В ней также выражается сожаление, что во многом судьба Украины отдана в управление и на откуп иностранцам. Элементы этого внешнего управления всем хорошо известны", - заметил Песков. "Также в статье вы можете очень легко увидеть убежденность президента, что и русские, и украинцы остаются частями одного единого народа с одним единым историческим прошлым и происхождением. И президент Путин говорил, что готов к диалогу с президентом Зеленским - естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне", - сказал он.

"Статья, безусловно, очень глубокая, очень сложная, это мировоззренческая статья. Это по сути даже не статья, это гораздо более глубокий материал, поэтому, конечно, дискуссии - это хорошо, и они должны быть", - также заявил Песков.

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