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13.07.2021 17:51
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал требование ЕСПЧ по однополым бракам

Россия не может выполнить решение ЕСПЧ по регистрации брака трех однополых пар, так как это нарушает Конституцию нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Отвечая на вопрос, будет ли РФ выполнять решение Европейского суда по правам человека, представитель Кремля подчеркнул: "По нашей Конституции - нельзя!"

Ранее ЕСПЧ опубликовал релиз, согласно которому отказами от регистрации однополых браков Россия нарушает статью Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Комментируя данное заявление, член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков подчеркнул, что ЕСПЧ не может давить на Россию в этом вопросе. При этом сенатор отметил, что такая форма давления не будет иметь последствий.

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