Песков прокомментировал требование ЕСПЧ по однополым бракам

Россия не может выполнить решение ЕСПЧ по регистрации брака трех однополых пар, так как это нарушает Конституцию нашей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли РФ выполнять решение Европейского суда по правам человека, представитель Кремля подчеркнул: "По нашей Конституции - нельзя!"

Ранее ЕСПЧ опубликовал релиз, согласно которому отказами от регистрации однополых браков Россия нарушает статью Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Комментируя данное заявление, член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков подчеркнул, что ЕСПЧ не может давить на Россию в этом вопросе. При этом сенатор отметил, что такая форма давления не будет иметь последствий.