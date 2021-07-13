Похожи ли русские и украинцы

На редакционной полке "РГ" хранится фотоальбом, подаренный когда-то коллегами из киевской газеты "День". Сегодня больше не звоним и не пишем друг другу. Но все же мы вспомнили о подарке коллег, и решили представить российскому читателю "сімейний альбом Украни", как написано в его предисловии. Там же сказано что это была своего рода "народна фотогалерея на колесах".

И сегодня, когда мы говорим и спорим об исторической общности русских и украинцев, давайте еще раз посмотрим на эти фотографии. И ответим на вопрос, похожи ли мы друг на друга?

И продолжим фразу: "На наш взгляд…".

Стрингер. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Олег Распопiн

Льонька-полiтика. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Олександр Свистунов

Два капiтани. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Анатолiй Степанов

Пiсля матчу. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Олександр Синиця

Микола Амосов. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Микола Лазаренко

До "Оскара" завжди готовий. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Михайло Маркiв

Застiлля на Херсонщинi. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Олена Степанова

Мiй прапор. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Володимир Тарасов

Ветеранки. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Андрiй Горб

Поза часом. Фото: THE BEST PHOTOS / День / Сергiй Ваганов