Посол Антонов: Россия требует от США уважения

России и США надо приложить максимум усилий и сделать все возможное, чтобы предотвратить вооруженный конфликт между странами. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. (Текст опубликован на странице дипмиссии в Facebook). Он добавил, что две мировые державы должны друг друга как минимум уважать. В противном случае невозможно построение взаимовыгодных отношений.

"Нам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев. Российская сторона к такой работе готова", - подчеркнул дипломат, выразив надежду, что интересы Москвы будут учитываться.

По словам Антонова, недавний саммит РФ и США в Женеве не позволил добиться значительного улучшения отношений между странами, но зато удалось начать комплексный двусторонний диалог. "За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть", - подчеркнул посол.