Путин назвал адресатов своей статьи про единство русских и украинцев

Статья "Об историческом единстве русских и украинцев" адресована не только жителям России и Украины, но и спонсорам политического руководства сегодняшней Украины. Об этом заявил президент в Санкт-Петербурге, отвечая на вопросы журналистов.

"Я не делю на "им" или "нам"", - пояснил Владимир Путин. "Я в материале говорил о том, что это единая общность", - напомнил он.

Президент также заметил, что спонсоры киевских властей "тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся".