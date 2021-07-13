Путин объяснил замысел статьи "Об историческом единстве русских и украинцев"

Президент в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов по своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев". Ситуация требовала посмотреть внимательнее на то, что за мир вокруг, какие отношения с ближайшими родственниками и соседями, пояснил он.

Владимир Путин рассказал, что решил подготовить этот материал не сейчас, а думал о нем уже несколько месяцев. И "статья" - это условное название, это аналитический материал, основанный на исторических фактах, документах и событиях.

Люди, как правило, особенно не задумываются над такими вопросами, "а ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями". Поэтому и возникла идея создать такой материал, сказал президент.