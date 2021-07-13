Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты

Россия полностью выполнит обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины, заверил президент, отвечая на вопросы журналистов в Санкт-Петербурге по своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины", - напомнил Владимир Путин. А нормандский формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. "Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток-2" либо транзит нашего газа через территорию Украины", - подчеркнул он.

И несмотря на сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет полностью их выполнять, заверил Путин.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее предложил обсудить тему "Северного потока-2" на саммите "нормандской четверки".