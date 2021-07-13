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13.07.2021 22:48
Рубрика: Власть

Путин выразил обеспокоенность проектом "Анти-Россия"

Текст: Кира Латухина
Началась активная работа по проекту "Анти-Россия", это вызывает беспокойство, заявил президент, отвечая в Санкт-Петербурге на вопросы журналистов по своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев". Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией, но тем, кто выступает за это, не дают шансов на легальную политическую работу, сказал он.
Фото: Getty Images/ Sean Gallup Фото: Getty Images/ Sean Gallup
Фото: Getty Images/ Sean Gallup

Сейчас складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, сказал Владимир Путин. "Судя по всему, началась активная работа по проекту "Анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства", - заметил он.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин объяснил замысел статьи "Об историческом единстве русских и украинцев"

"Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается", - подчеркнул Путин. Но как любой человек: он свободен, но есть известная формула: свобода каждого ограничена свободой других людей, сравнил президент. "Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается и государств", - считает он. Если создаются определенные угрозы, тем более в сфере безопасности, то надо понять, что с этим делать.

На Украине есть миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией, и есть политические силы, которые выступают за нормализацию. "Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе", - заметил Путин. Закрывают общенациональные СМИ, сажают под домашний арест, как сейчас Виктора Медведчука. "При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу", - констатировал он.

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