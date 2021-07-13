Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с пожаром в больнице

Президент России Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с последствиями пожара в больнице города Насирия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара в больнице города Насирия. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.