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13.07.2021 03:49
Рубрика: В мире

Свыше 50 человек погибли при пожаре в больнице Ирака

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия возросло до 52. Спасти удалось 70 человек, передает телеканал Al Arabiya.

Фото: REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN
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Пожар в медучреждении вспыхнул накануне вечером. Предположительно его причиной мог стать взорвавшийся баллон с кислородом. Огонь быстро охватил корпуса клиники. Ранее сообщалось о 40 погибших.

В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке, пишет ТАСС. В стране объявлен траур по погибшим. Премьер-министр арабской республики поручил создать спецкомиссию по расследованию причин трагедии.

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