Каждому девятому россиянину отказали в приеме на работу из-за прививки

Около 11% процентов россиян получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Для 73% респондентов этот фактор никак не повлиял на трудоустройство, еще 16% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Больше всего отказов в приеме на работу непривитые россияне получили в Москве (15%). В Петербурге этот показатель составил 9%, в других регионах - 10%.

При этом наибольшая доля отказов встречалась среди работников с зарплатами до 50 тысяч рублей в месяц. Среди представителей высокооплачиваемых профессий с подобными случаями встречались 10% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 1600 россиян из 394 городов во всех российских регионах.

Сейчас требования об обязательной вакцинации введены в 25 субъектах. В перечень включены профессии, предполагающие тесный контакт с большим количеством людей - это сферы торговли, медицины, услуг.